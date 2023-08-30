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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

        30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın gösterisiyle başlayan programa 4 bin 500 dolayında davetli katıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 30.08.2023 - 23:48 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:52
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        Beştepe'de Zafer Bayramı konseri
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        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı" düzenlendi. Programa;

        Ciner Medya Grubu da Ciner Medya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ başkanlığında geniş bir heyetle katılım sağladı.

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın gösterisiyle başlayan programa 4 bin 500 dolayında davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an tilaveti ve dua ile devam eden törende, yurt ve dünyanın pek çok bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kutlama mesajlarının gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetlilere hitap etti. Şarkıcı Ferhat Göçer de törende, MSB Armoni Mızıkası eşliğinde şarkılar seslendirdi. Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubu’ndan oluşan 1071 kişi konser verdi.

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        100. YIL MARŞI İLK KEZ SESLENDİRİLDİ

        Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirildi. Program 100. Yıl Marşı'nın söylenmesinin ardından dron gösterimiyle son buldu.

        TEKDAĞ DA KATILDI

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın yanı sıra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Show TV Ankara Temsilcisi Faruk Demirel ve Habertürk TV Ankara Temsilci Fevzi Çakır da katıldı.

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        #Zafer Bayramı konseri
        #Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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