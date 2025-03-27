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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan RTÜK'e yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan RTÜK'e yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "RTÜK'ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 27.03.2025 - 23:38
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        Altun'dan RTÜK'e yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "RTÜK'ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Altun, sosyal medya hesabından Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

        Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi, kamu düzenini bozmayı, bireysel hak ve özgürlükleri baskı altına almayı hedefleyen yayınlar karşısında kamu otoritesinin takınması gereken tavrın belli olduğunu hatırlatan Altun, Anayasa'nın ve yasaların ortaya koyduğu çerçevede RTÜK'ün bir düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak görevini yapmak mecburiyetinde olduğunu ifade etti.

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        Medya kurum ve kuruluşlarının sorumlu, ilkeli, ahlaki ve hakikat temelli yayıncılık yapması gerektiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

        "Eğer demokratik toplum düzenini muhafaza etmek, basın özgürlüğünü teminat altına almak istiyorsak öncelikle yapılması gereken budur. Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz. RTÜK'ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

        Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz. Bu çerçevede yayıncılarımıza bir kez daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, yayınlarında hakarete, iftiraya ve kişilik haklarına zarar veren eylemlere ve söylemlere yer vermemeleri gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Bizler, milletimizin haklarını korumak için, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Fahrettin Altun
        #rtük
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