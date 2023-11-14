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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı 'Coca-Cola'ya teşvik' iddialarına yanıt verdi

        Cumhurbaşkanlığı 'Coca-Cola'ya teşvik' iddialarına yanıt verdi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Boykotlar sürerken Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerinde bahsedilen teşvikin, ülkedeki yatırımlara verilen otomatik vergi indirimlerinden ibaret olduğunu ve ağustosta verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 00:23 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:23
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        Cumhurbaşkanlığı 'Coca-Cola'ya teşvik' iddialarına yanıt verdi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Coca-Cola'ya devlet desteği"ne ilişkin haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

        Ağustos ayında 1301 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "İddiaya konu teşvik de bu kapsamdadır. Verilen teşvikler, hususi olarak şirket ve proje değerlendirmesi yapılarak verilen teşvikler değildir, ülkedeki yatırımlara verilen otomatik vergi indirimlerinden ibarettir. Haber metninde ağustos ayında teşvik verildiği ifade edilirken, başlıkta 'boykot sürerken' denilerek açıkça manipülasyon yapılmaktadır. Ayrıca haberde teşvik tutarıymış gibi ifade edilen 590 milyon lira teşvik değil, yatırım tutarıdır."

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