Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AmCham Turkey/ABFT üyesi şirketlerin iki ülke arasındaki ticari iş birliği kapsamındaki faaliyetleri etraflıca değerlendirildi.

Kabulde, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yakalanması ve yatırımların artırılmasına yönelik izlenecek yol haritası ele alındı.