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Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak, belli oldu mu? 2023 Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kimler oldu ve ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak? 2023 Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısının kim olacağını çevrildi. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısını açıklaması bekleniyor. İşte 2023 Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı hakkında merak edilenler...

Giriş: 03.06.2023 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin ardından gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri yemin etti. 4 Haziran'da eski bakanlar ile yeni bakanların Genel Kurul'da ant içmesi beklenirken gözler Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısının kim olacağına çevrildi. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak, ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabına ilişkin merak edilen detaylar...

  • MECLİS YENİ YASAMA DÖNEMİNE BAŞLADI!

    TBMM yeni yasama dönemine 2 Haziran'da başladı. "En yaşlı üye" sıfatıyla görevi Mustafa Şentop'tan devralan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yemin ettikten sonra Meclis'i açtı. 600 milletvekili alfabe sırasına göre yemin etti.

    TBMM GENEL KURULU 2 HAZİRAN'DA TOPLANDI

    28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin etti.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre 2 Haziran saat 14.00'te çağrısız toplandı.

  • YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilan edildi.

    Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı açıklanması bekleniyor.

    YENİ KABİNE PROGRAMI NASIL OLACAK? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de Meclis'te yemin edecek. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak.

  • CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KİM OLDU?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı henüz açıklanmadı. 13. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinin sonuçları açıklanırken Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

  • CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY KİMDİR?

    1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

    1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

    Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

    2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi.

    2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

     

    İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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