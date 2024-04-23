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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı - Güncel Haberler

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın Fatih Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:51
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        Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitiren Kılıç için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaat mensuplarına başsağlığı diledi.

        FATİH CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

        İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılıç'ın cenaze namazını İsmailağa Camisi'nin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan kıldırdı. Daha sonra Kılıç için dua edip tezkiye konuşması yapan İsmailağa Camisi İmamı Salih Topçu, şunları kaydetti:

        "Hasan Efendi Hazretimiz dün itibarıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan Efendi Hazretimizin tensibiyle teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, Efendi Hazretimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde, Efendi Hazretimiz tarafından İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir. Bunu bütün camiamıza, sizlere arz ederim."

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

        Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.

        KILIÇ'IN TABUTUNA OMUZ VERDİ

        Cenaze namazı ve tezkiye konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıç'ın tabutuna omuz verdi. Hasan Kılıç'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı'daki Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #HASAN KILIÇ
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