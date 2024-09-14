Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" mesajını paylaştı
Giriş: 14.09.2024 - 22:32 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Veladet-i Nebi’nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yâd ediyorum. Leyle-i Mevlid’in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
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