Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında basketbolun eğlenceli yönünü insanlara gösteren ve sayısız sporcuya ilham veren basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.