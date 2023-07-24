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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 19:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenesky'i ülkemizde misafir ederek gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirimesiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu vurguladık.

        BAYBURT VE GÜMÜŞHANE ZİYARETLERİ

        28 Mayıs seçimlerinde Bayburt birinci, Gümüşhane ikinci oldu. Bunun için 8 Temmuz cumartesi günü her iki ilimizi ziyaret ederek desteklerinden dolayı oradaki vatandaşlarımıza teşekkür ettik. Bayburt'ta 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini gerçekleştirdik.

        31 MART 2024 MAHALLİ SEÇİMLERİ

        14-28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyla 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimiz için önümüzdeki seçimler fırsattır. Milletimizin de desteğiyle bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz.

        "NİHAİ KARARI TBMM VERECEKTİR"

        Kritik dönemde tertiplenen NATO zirvesi, terör başta olmak üzere tezlerimizi dinlendirdiğimiz, önemli kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu. NATO'nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı ile mücadele noktasında ikazlarımızı yaptık. İsveç'in ittifaka üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

        "AB'DE İLERLEME SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

        13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki, komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı takdirde yanlış anlaşılmalarının giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pekçok kez şeyi başardık. Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümitvarız. AB'ye tam üyelik sürecimizin canlandırılması, Gümrük Birliği'nin güncellendirilmesi, vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz.

        Ayrıntılar geliyor...

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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