Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."

Erdoğan ayrıca, kabulde yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın Türk sporunun köklü kulübü, 121 yıllık başarılarla dolu tarihiyle Türkiye'nin en önemli camialarından olduğuna işaret ederek, Beşiktaş'ın yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Heyete, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz." diye seslenen Erdoğan, "Beşiktaş, kurulduğu günden beri yetiştirdiği sporcularla, farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizin yüzünü ağartan bir güzide kulübümüz olmuştur. Balkan Harbi'nden Çanakkale Savaşı'na, Milli Mücadele'den Van ve Maraş depremlerine kadar milletimizin en sıkıntılı anlarında Beşiktaş, elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedi." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞARILARIYLA GURURLANDIK"

Her daim büyüklüğüne yakışır duruş sergileyen Beşiktaş'ın Türkiye gibi kendilerinin gönlünde de müstesna bir konuma sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar diğer tüm kulüplerimiz gibi Beşiktaş'ın da daima yanında yer aldık. Beşiktaş'ın başarılarıyla gururlandık. İnşallah bundan sonra da futboldan basketbola, hentboldan güreşe ve daha birçok branşta bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutması için Beşiktaş'ı desteklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türk futbolunun tüm dallarıyla, Türk sporunun gelişmesi için gereken desteği çok güçlü biçimde sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, engelli sporcuların imkan verildiği zaman neleri başarabileceklerini herkese gösterdiğine dikkati çekti.