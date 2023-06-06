DHA

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla yapılan propaganda çalışmaları kapsamında Mersin'de cadde ve sokaklara asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık çizilip, küfürlü ifadeler yazılması üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 16 yaşındaki ismi açıklanmayan lise öğrencisini gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklandı.