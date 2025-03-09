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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzâde Camii emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:42
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı
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        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bereketzâde Camii emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

        Cenazede Erdoğan da Yağcıoğlu'nun tabutuna omuz verdi. Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Alucra ilçesine gönderildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız Bereketzâde Camii imam hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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