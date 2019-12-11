HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

YEREL YÖNETİMLERDE KADINLAR

Türk kadınları 1934'te seçme ve seçilme hakkı elde etse de en büyük atılımı son 10 senede elde etmiştir. 5 Aralık tarihini kadın hakları günü olarak kutlayarak kalmayacak, geliştireceğiz.

Mart ayında yapılan mahalli seçimlerinde belediye meclis üyeliklerinde kadınlara 3'te 1 üyelik verilmesini istedik. Bu rakama ulaşılamamışsa da belediye meclislerinde kadınların daha çok sorumluluk üstlendiğini görüyoruz.

Şura oturumlarında ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinde kadınların yerel yönetimlerdeki temsili, şehircilik gibi konular ele alınacak. Aramızda Afganistan, Somali, Irak gibi zor coğrafyalardan gelen kadın yerel yöneticiler de bulunuyor. Şartlar ne olursa olsun bu başarıya ulaşılabileceğinin göstergesidir. Mücadeleyle değil de bahşedilerek, zorlamayla verilen hakların kalıcı olması mümkün değildir. Tüm kadınlarımızdan süreçte daha aktif yer almasını bekliyorum. Bugünkü şuramız önemli bir milat olacaktır.

Kongre sürecinde belde, ilçe, genel merkez yönetimlerinde verecekleri mücadelede kadınlarımızın yanında yer alacağımı da belirtmek isterim. Siz isteyeceksiniz, çalışacaksınız, mücadele edeceksiniz biz de destek vereceğiz. Hayatın her alanında başarılı olan kadınlarımızın siyasette de hedeflediğimiz yere geleceğine inanıyorum.

ESMA ASTSUBAY MESAJI

Birileri yıllarca kadının ismini, sıkıntısını, beklentisini istismar ederek kendisine siyasi rant sağlama peşine düşerken, biz onların yanında yer aldık. Bize göre kadını dışlayan toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Hz. Adem ve Hz. Havva'dan beri birlikte yaşamış, birlikte çoğalmış, birlikte dünyanı mamur etmiştir. Anadolu'yu alperenler ve bacılar birlikte ebedi vatanımız yapmıştır. Çocuklarımızla geleceğimizi inşaa ettik. Nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık. Aybüke Öğretmen ve Esma Astsubay sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin bayraktarıdır. Esma Astsubayımızla ilgili komutanlarımız ve İçişleri Bakanımızın şu tespitleri çok ilginçti; özellikle bomba imha olaylarında bir bayan, bir kadın olarak onun kadar cesur ve maharetli yok gibiydi. Nitekim bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu.

Şehitlerimiz için söyleyeceğimiz pek bir şey yok, onlar peygamber efendimizin komşuları, makamları çok yüce. Onlar birer rehber. Suriye'deki ve sınırlarımız içindeki terörle mücadelede görevlerini yerine getiren kadın sağlık görevlilerimizi tebrik ediyorum.

TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEMLERİ

Parlamentoda terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicileri neyle anlatacağız. Lafa geldiği zaman parlamentoda ve dışarıda hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van’daki, Bingöl’deki katliamlardan hiç bahsetmezler. İstanbul’da 41 şehidimizden, Vezneciler’deki sivil ve polis kardeşlerimizin o şahadetinden hiç bahsetmezler. Onların ne günahı vardı? Adınızı parti olması bunu izah etmez. Er veya geç bunun hesabını sandıklarda şurada burada vereceksiniz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından söz edenlerin terör örgütlerinin ifa ettiği, infaz ettiği kadın ve çocukları görmezden geldiğini unutmadık. Diyarbakır'da gasp edilen evlatlarını kurtarmak isteyen annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir. 100 günü geride bıraktık. Bu duruş dimdik devam ediyor. Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu.

NOBEL TARTIŞMASI

Bir Nobel skandalı yaşandı. Nobel skandalıyla ilgili İzzet Begoviç kardeşimizin teşekkürüne ben de teşekkürle cevap veriyorum. Bu bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymuştur. Bizim için Nobel diye bir örgüt adil, hakkaniyet içerisinde ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamiyle siyasallaşmış, terör örgütleri yanında yer alan bir örgüttür. Sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi ikna etmez. Bu ödül Orhan Pamuk'a, Aziz Sancar'a verilen ödül değildir.

KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ YERİ

Kadınların işgücü oranı ve istihdamdaki oranı arttı. Pek çok sektörde kadınların istihdam oranı çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Eğitim-öğretimdeki erkek-kadın eşitliği, istihdamdaki artışın süreceğini gösteriyor. Kadına şiddet başta olmak üzere sorunlarımız var. Birkaç olayı göstererek bunları gölgelemesine izin veremeyiz. İnsana bu kutlu sıfatına uygun şekilde muamele edildiğinde dünya hepimiz için çok daha güzel hale gelecektir. Kadın insan içinde istisna bir makamı olan bir varlıktır; annedir.

Kadına yönelik haksızlıkları, adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Kararında ve doğru şekilde atılan adımlar kadının statüsünü yükseltirken, yanlış adımlar da farklı sonuçlara neden olur. Kadınların haklarını sonuna kadar savunacağız. Mağduriyete uğratılmış, adaletsizliğe maruz kalmış tek bir kadın kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin geleceğini kadınlarla inşaa edeceğiz.

KADIN AİLENİN DİREĞİDİR

Kadının konuşulduğu yerde aileden söz etmemek mümkün değildir. Kadın ailenin direğidir. Şayet, kadının Allah vergisi o kucaklayıcılığı, kollayıcılığı, şefkati, merhameti olmasa aile kurumunun ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu yaklaşımın kadına çok büyük sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu, aile kurumunun kısmen yıkılmış olmasıdır. Türkiye gibi ülkeleri bekleyen en büyük tehlike de aile kurumunun sarsılmasıdır. Aile ile kadını, kadın ile erkeği, kadın ile çocuğu birbirinden ayırmaya, birbirine rakip haline getiren zihniyet bize ait değildi. Siyaset de kariyer de kadının aile içindeki önemini ortadan kaldırmaz.

Türkiye'de yerel yönetimleri bir hizmet birimi haline getiren AK Parti'dir. Yerel yönetimlerle ilgili her konuda kadınlarımızın daha güçlü desteğine ihtiyacımız bulunuyor. Kadınlar ne kadar etkin olursa sorunların çözümü o derece kolaylaşacaktır. Siyasetin ve çalışma hayatının diğer alanları gibi yerel yönetimlerde de kadın eli ve zarafetinin değdiği her konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çıkacaktır. Sizlerin öncülüğü, liderliği sayesinde yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının artacağına inanıyorum.