Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gideceği öğrenildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. A Milli Takımımızın çeyrek finale kalmasının ardından Erdoğan, Azerbaycan programını iptal etti.
Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi akşamı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etmişti.