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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gideceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:54
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını izleyecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. A Milli Takımımızın çeyrek finale kalmasının ardından Erdoğan, Azerbaycan programını iptal etti.

        Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi akşamı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etmişti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Türkiye-Hollanda
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