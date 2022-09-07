Sırbistan'a seyahatlerde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye Sırbistan İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İlişkililerimizin mükemmel seviyeye ulaşmasında dostluk bağlarımız önemli rol oynuyor. İstikrar ve refahın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Ekonomik ve ticari ilişkiler ülkeler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin yanında barışa da katkı sağlıyor. İkili ticaretimiz günden güne gelişiyor. Bu sene 2 buçuk milyar dolara yaklaşacak. Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, Türk şirketlerinin yatırımları da artıyor. Sırbistan'daki firmalarımızın sayısı 1300'e yaklaştı. Bizlerde Sırbistan'ın kalkınma hamlesine güçlü şekilde destek vereceğiz.

Salgın süresince tüm dünyada turizm sektörünün yeniden canlanması hem ekonomimize hem de halklarımız arasındaki bağlara önemli katkı sağlıyor. Bu yıl Sırbistan'dan ülkemize seyahat edecek turist sayısının 300 bini aşarak, rekor kırmasını bekliyoruz.

Kimlikle seyahat, yatırımların korunması, orman yangınlarıyla mücadele, medya ve iletişim alanında toplam 7 anlaşma imzaladık. Müşterek çabalarımızla iş birliğimizi daha da geliştirerek, somut sonuçlar elde etmeye odaklanmış durumdayız. Vucic ile birlikte biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık, önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası düzeyde fikir alışverişinde bulunduk. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır.

KKTC, Gürcistan ve Moldova'dan sonra Sırbistan çipli kimlikli seyahatin mümkün olacağı 6. ülke olacak.

Ortak hedefimiz olan 5 milyara ulaşmak için çabalayacağımıza inanıyorum. Yapımı tamamlanan Yeni Pazar Tutin devlet yolu da bu vizyoner yaklaşımının temelidir.

Ortak tarihi ve kültürel mirasımızı Bayraklı Camii'nin inşasına pek yakında başlayacağız.

Görüşmelerimizde Balkanlarda barışa atfettiğimiz önemi değerlendirdik. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlarda da anlaşmaya varılmasını umuyoruz. Yardımımız talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı ve gereken katkıyı veriyoruz."

"BATI TAHRİK ÜZERİNE KURULU BİR POLİTİKA GÜDÜYOR"

"Putin'in enerji kriziyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine güttüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşın var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok. Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa Ukrayna'ya gönderiyorlar. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, tartışılması yapılıyor. Rusya herkes ona saldırınca elindeki imkanları ne yapacaktır? Kullanacaktır. Temenni ediyoruz ki bu iş bir an önce biter ve dünya bir an önce barışı yakalar."