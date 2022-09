Sırbistan'a seyahatlerde yeni dönem

"Putin'in enerji kriziyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine güttüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşın var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok. Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa Ukrayna'ya gönderiyorlar. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, tartışılması yapılıyor. Rusya herkes ona saldırınca elindeki imkanları ne yapacaktır? Kullanacaktır. Temenni ediyoruz ki bu iş bir an önce biter ve dünya bir an önce barışı yakalar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarına görüntü veren iki lider, ikili ilişkilere ve iş birliğine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını belirten Erdoğan, "Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, her alanda dayanışma içindeyiz. Sırbistan Balkanlar'ın adeta kilit taşı. Dolayısıyla münasebetlerimiz de her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Tabii şu an itibarıyla (ticaret hacminde) 2 milyar doları yakaladık, bunu daha da artıracağız." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve ileri düzeyde olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin sürekli yükseldiğini söyledi. Türk yatırımlarının sürekli arttığını aktaran Vucic, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduklarını dile getirdi.