Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı´nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" diye konuştu

ERDOĞAN, HACİRE AKAR'I ARADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Tonya ilçesinde Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden ve dört gündür HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan sonrasında oğluna kavuşan Hacire Akar ile telefonda görüntülü olarak konuştu.