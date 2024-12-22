Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi?

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor. Bu kapsamda Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye’nin başkenti Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TVNET'e yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" dedi.

Köroğlu, bu ziyaretin Suriye ile ilişkilerde önemli bir aşama olacağını söyledi ve Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceği mesajını vermişti. Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimle iletişim halinde olduklarını dile getirerek, "Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" demişti.