Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavelashvili ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

REKLAM advertisement1

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Gürcistan’ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili’ye teşekkür etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanımıza şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti."