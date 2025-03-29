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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca; Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 29.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Erdoğan görüşmede, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

        Filistin

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye’nin her platformda Filistin’in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

        Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

        SİSİ ve PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır’ın bölgemizi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Gazze’de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır’ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır’ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Es-Sisi’nin Ramazan Bayramı’nı da kutladı."

        İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeye dair de bilgi verdi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Pezeşkiyan’ın Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti."

        AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile devam ederken, görüşme ile ilgili açıklama yapıldı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın “iki devlet tek millet” anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı."

        BOSNA HERSEK TEMASLARI SÜRÜYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı.

        Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti" ifadelerine yer verildi.

        SENEGAL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğine Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile devam etti.

        Görüşmede Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Faye’ın Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

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