SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek

Reuters'a konuşan iki Türk kaynağın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması bekleniyor. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşülecek.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün ve yarın Rusya'da temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO