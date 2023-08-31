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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 31.08.2023 - 13:27 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:27
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        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek

        Reuters'a konuşan iki Türk kaynağın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek.

        İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması bekleniyor. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşülecek.

        Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün ve yarın Rusya'da temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Elmacı
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