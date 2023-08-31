Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek
Reuters'a konuşan iki Türk kaynağın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek.
İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması bekleniyor. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşülecek.
Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün ve yarın Rusya'da temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.
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