Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı saat 13.30'da Beştepe'de kabul edecek.

Görüşmede, Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktarması bekleniyor.

Yavaş'ın görüşmenin ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

427 MİLYON LİRALIK KREDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesini tartışmalar sonrasında onaylamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Belediye Meclisi gündemine getirdiği ve reddedilen “su altyapısı kredisi”ne verilen “ret” kararını mahkeme kamu yararı ile hizmet gerekleri yönünden hukuka uygun olmadığını belirtmişti.



Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı.

Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatlarının yenilenmesi amaçlanıyordu.