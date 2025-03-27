Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kız çocuğunu kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kız çocuğunu kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabulünde, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:03 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kız çocuğunu kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

        Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.

        Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Yağmurlu bahar
        Yağmurlu bahar
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Habertürk Anasayfa