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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine Bayburt'tan başlıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayındaki Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci turunda en fazla oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'yi hafta sonu ziyaret edecek

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:44
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kenti ziyaret edecek
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere ziyarette bulunacak. Erdoğan, bu kapsamda ilk ziyaretini, 8 Temmuz Cumartesi günü birinci turda yüzde 78,86 ve ikinci turda yüzde 82,45 oranında oy aldığı Bayburt'a yapacak.

        Erdoğan, aynı gün ilk turda yüzde 74,42, ikinci turda yüzde 78,54 oy aldığı Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinde vatandaşlara hitap edecek.

        Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 27 milyon 834 bin 589 oy ve yüzde 52,18 oy oranı ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başta kendisine rekor düzeyde oy veren iller olmak üzere, teşekkür ziyaretlerinde bulunacağını açıklamıştı.

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