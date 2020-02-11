Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Mehmetçiğe yönelik alçak saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yarınki AK Parti grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuşuyor.

Erdoğan, İdlib saldırısında 5 askerin şehit olması ve 5 askerin yaralanması hakkında, "Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.