Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim kampanyası çerçevesinde sürdürdüğü gezilerin durağı İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi oldu.



Erdoğan burada vatandaşlara yaptığı konuşmada Yeni Zelanda'daki katliamı yapan saldırganın mesajlarındaki yaptığı İslam düşmanlığıyla ilgili olarak "O katil şimdi diyor ki Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa Yakası'na geçemezsiniz. Kimsin sen? Senin geçmişin geri de kaldı. Tüfeklerin üzerine yazmışsın" ifadelerini kullandı.



İsrail Başbakanı Netenyahu'ya da seslenen Erdoğan, "Ey İstanbul'a Konstantinopolis diyen Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür de terbiye etmeyi biliriz" diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Türkiye'nin yükselişi elbette bazılarının zoruna gidecek. Top oynayan Filistinli çocukları Gazze sahilinde bombalayanlar elbette bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olacak. Ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar biz asla geri adım atmayacak. Asla pes etmeyeceğiz.

BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ

Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Ne siz ne de piyonlarınız bu ülkeyi bir daha asla teslim alamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacağız. Siz istemeseniz de zalime zalim katile katil demeyi cesaretle söylemeyi devam edeceğiz. Biz Kudüs'ün hakkını savunacağız. Zulümlerini yüzünüze çarpmaktan çekinmeyeceğiz. Dik duracağız, kararlı duracağız. Kibir kulelerinin önünde asla eğilmeyeceğiz.

Türkiye her alanda başını dik tutmak zorundadır. Birliğine beraberliğine kardeşliğine sahip çıkmak zorundadır. Bu ülke sadece mevcut hudutlarıyla sınırlı bir ülke değil. Bugün Türkiye umudun adıdır, adaletin timsalidir. Göz dönmüş katillerin ülkemizi hedef almasının sebebi de budur. Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürüldü, şehit edildiler.

YENİDEN HAÇLI HİLAL MÜCADELESİ İSTEMİYORUZ

O katil şimdi diyor ki Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa Yakası'na geçemezsiniz. Kimsin sen? Senin geçmişin geri de kaldı. Tüfeklerin üzerine yazmışsın. Şimdi başka bir dünya var. Biz dünyada yeniden Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur. Ey İstanbul'a Konstantinopolis diyen Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür de terbiye etmeyi biliriz. Minareleri yıkacakmış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa'daki mitingin ardından bir diğer ilçe Zeytinburnu'na geçerek burada vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Bu seçimde şu veya bu şekilde gönlü kırılan vatandaşlarımızın serzenişlerini duymadığımız zannedilmesin" diye konuştu.Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Birileri millete efendilik taslarken hangi görevde bulunursak bulunalım hizmetkâr anlayışımızı asla akıldan çıkarmadık. Bu seçimde şu veya bu şekilde gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşların seslerini duymadığımız zannedilmesin. Biz milletimizin her türlü sesine kulak veriyoruz. Siyaset ve hizmetler imkanlar ve mümkünler meselesidir. Son yıllarda üstüste yaşanan seçimler, milletimizi sadece yormakla kalmadı, aynı zamanda ülkemizin önceliklerinin anlaşılmasını da zorlaştırdı. 31 Mart'ın ardından önümüzde 5,6 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Bu dönemi en verimli şekilde kullanarak yeniden reformu hayata geçireceğiz.



"BU SEÇİMDEN YARALANARAK DEĞİL GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Şartlar ne olursa olsun güvenlik ve ekonomi alanlarında atmamız gereken adımları ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Seçimden sonra çok daha kararlı ve süratli adımlar atacağız. Bunun için sizlerin güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Birileri farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini oğuşturarak bekliyor. CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine güçlenmiş olarak çıkacak. O zaman bunların hepsi kaçacak delik arayacak.

"ZEYTİNBURNU'NUN ŞAMPİYON GENÇLERİNE BUZ PİSTİ YAPACAĞIZ"

Eğitimde ilçemizde toplamda 761 derslikli 62 adet okul inşa ettik. Genç nüfusun yüksek olduğu ilçemizde 21 yeni okul daha inşa edeceğiz. Buz hokeyinde Avrupa Şampiyonu olan gençlerimiz için buz pistini yapacağız. Zeytinburnu Stadı'nı bir kompleks haline dönüştüreceğiz. Zeytinburnu'na 10 bin araçlık kapalı otopark yapacağız. Çırpıcı millet bahçesini ilçemize kazandırdık. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ni ve Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ni ilçemize kazandırdık. Zeytinburnu'ndaki tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ediyoruz.