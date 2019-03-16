18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim kampanyası çerçevesinde sürdürdüğü gezilerin durağı İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi oldu.
Erdoğan burada vatandaşlara yaptığı konuşmada Yeni Zelanda'daki katliamı yapan saldırganın mesajlarındaki yaptığı İslam düşmanlığıyla ilgili olarak "O katil şimdi diyor ki Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa Yakası'na geçemezsiniz. Kimsin sen? Senin geçmişin geri de kaldı. Tüfeklerin üzerine yazmışsın" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Netenyahu'ya da seslenen Erdoğan, "Ey İstanbul'a Konstantinopolis diyen Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür de terbiye etmeyi biliriz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:
Türkiye'nin yükselişi elbette bazılarının zoruna gidecek. Top oynayan Filistinli çocukları Gazze sahilinde bombalayanlar elbette bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olacak. Ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar biz asla geri adım atmayacak. Asla pes etmeyeceğiz.
BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ
Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Ne siz ne de piyonlarınız bu ülkeyi bir daha asla teslim alamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacağız. Siz istemeseniz de zalime zalim katile katil demeyi cesaretle söylemeyi devam edeceğiz. Biz Kudüs'ün hakkını savunacağız. Zulümlerini yüzünüze çarpmaktan çekinmeyeceğiz. Dik duracağız, kararlı duracağız. Kibir kulelerinin önünde asla eğilmeyeceğiz.
Türkiye her alanda başını dik tutmak zorundadır. Birliğine beraberliğine kardeşliğine sahip çıkmak zorundadır. Bu ülke sadece mevcut hudutlarıyla sınırlı bir ülke değil. Bugün Türkiye umudun adıdır, adaletin timsalidir. Göz dönmüş katillerin ülkemizi hedef almasının sebebi de budur. Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürüldü, şehit edildiler.
YENİDEN HAÇLI HİLAL MÜCADELESİ İSTEMİYORUZ
O katil şimdi diyor ki Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa Yakası'na geçemezsiniz. Kimsin sen? Senin geçmişin geri de kaldı. Tüfeklerin üzerine yazmışsın. Şimdi başka bir dünya var. Biz dünyada yeniden Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur. Ey İstanbul'a Konstantinopolis diyen Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür de terbiye etmeyi biliriz. Minareleri yıkacakmış!
"BU SEÇİMDEN YARALANARAK DEĞİL GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"
Şartlar ne olursa olsun güvenlik ve ekonomi alanlarında atmamız gereken adımları ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Seçimden sonra çok daha kararlı ve süratli adımlar atacağız. Bunun için sizlerin güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Birileri farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini oğuşturarak bekliyor. CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine güçlenmiş olarak çıkacak. O zaman bunların hepsi kaçacak delik arayacak.
"ZEYTİNBURNU'NUN ŞAMPİYON GENÇLERİNE BUZ PİSTİ YAPACAĞIZ"
Eğitimde ilçemizde toplamda 761 derslikli 62 adet okul inşa ettik. Genç nüfusun yüksek olduğu ilçemizde 21 yeni okul daha inşa edeceğiz. Buz hokeyinde Avrupa Şampiyonu olan gençlerimiz için buz pistini yapacağız. Zeytinburnu Stadı'nı bir kompleks haline dönüştüreceğiz. Zeytinburnu'na 10 bin araçlık kapalı otopark yapacağız. Çırpıcı millet bahçesini ilçemize kazandırdık. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ni ve Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ni ilçemize kazandırdık. Zeytinburnu'ndaki tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ediyoruz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!