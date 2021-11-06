Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Dünyada bir ilk olan Ilusu Barajı'nın açılışını yaptık. Batman'la birlikte, Mardin, Siirt, Şırnak'ın topraklarına verim katacak.

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Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli 2 pansiyonu, 50 yataklı öğretmen evini hizmete açıyoruz. 440 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, 112 acil istasyonunu, sağlık külliyesini resmen bugün hizmete açıyoruz. 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun dahil olduğu spor komplekslerini bugün hizmete açıyoruz.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde 36 fabrikanın açılışını bugün yapıyoruz. 500 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikalarla işsizliğin belini kırıyoruz. Raman Dağı tarafında 6 bin dekarlık alanda yeni bir Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımına başladık. Batman’ın hızlı yükselişini takdir ediyor, gereken desteği veriyoruz. 20 yıl önce Batman’a geldiğimde nasıl bir Batman var, bugün nasıl bir Batman var. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü, hepsini aşarak Batman'ı bu hizmetlere kavuşturduk. Batman, yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş şehrimizdir. Biz bu toprakları hep kanımızla, alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık.