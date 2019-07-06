06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre;
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Metin Eker, aynı kurumda açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertan Tosun’un atanmasına karar verildi.
Karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak yerine Şeref Kalaycı atanırken söz konusu bakanlıkta açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ise Mehmet Tuntaş’ın atanmasına karar verildi.
İHA'nın haberine göre; kararda, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat’ın atanma kararı yer aldı.
Söz konusu karara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı.
Karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, Hasanhüseyin Kınıklıoğlu, Nuran Altunel, İnanç Özçakmak, Özgür Semiz, Sibel Çil, Mehmet Karaman, Ertuğrul Dede, Aydın Saffet Özkan, Murat Arslan, Ömer Faruk Gölbaşı ve Özcan İzgi’nin atanmasına karar verildi.
Kararda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Mustafa Erdoğan’ın da atama kararı yer aldı.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NA 56 İŞ MÜFETTİŞİ ATANDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 56 İş Müfettişi’nin atanmasına ilişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Zehra Gülşah Arabacıoğlu, Talip Dönmez, Tevfik Mustafa Tuna, Abdullah Yıldız, Zeynep Akyürek Orman, Uğur Mavi, Vehbi Cankat Güneş, Ahmet Altan Akbaş, Beste Desticioğlu, Merve Demirci, Yasemin Sakarya, Ali Gül, Fatih Örnek, Lokman Atik, Tuğba Yiğit Yılmaz, Ayşe İdil Peşan, Bekir Kayran, Ceyda Demirer, Çağla Öksüz, Emrah Boyacıoğlu, Emre Alhayıroğlu, Ender Koca, Fatih Aydın, Fatih Kirit, Gökhan Dürümlü, Halil İbrahim Kocaer, Mustafa Şentürk, Oğuz Aydın, Pelin Pınar Koçak, Sadık Sezer, Selçuk Aytemir, Serhan Güner, Serhan Şuvak, Sezai Türeoğlu, Ali Sezer, Aydın Binici, Bertan Başar Erkeksoy, Mehmet Selim Özcan, Okan Duman, Şeyhmus Kadir Kanberoğlu, Volkan Huluz, Ali Emrecan Algın, Ayşe Özten Budak, Aytaş Ergil Özen, Elvan Gülçiçek Demirel, Fatih Özkul, Gürhan Teker, İlker Can Sayım, Mehmet Köseler, Mehmet Sait Erzincan, Murat Er, Onur Türker, Ömer Faruk Bostan, Sedat Avcı, Serhat Akpınar ve Pelin Tonka’nın atanmasına karar verildi.
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