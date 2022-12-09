Bulgaristan Cumhurbaşkanı Türkiye'de

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev arasındaki görüşme Vahdettin Köşkü'nde ve basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirileceği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Ayrıca güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı da ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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