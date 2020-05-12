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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye olarak dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Hasta sayısı, ölüm sayısı, tedavi gören hasta sayısı bakımından olumlu bir düzeyde ilerliyoruz. Türkiye sağlık altyapısı ve sosyal güvenlik gücü sayesinde pozitif ayrışma göstermiştir. Aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantımızda gözden geçiriyoruz.

Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Kimi işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde arzu etmediğimiz görüntülere rastlasak da genel kurallara uyulduğunu gördük. Dün yeni kararlar aldık.

Önümüzdeki haftasonunu takip eden 19 Mayıs tatilinde 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Uzunca bir süre maske kullanımız, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz bu hastalığı bitirsek bile, dünyadan silinmedikçe sürekli teyakkuz halinde bulunmalıyız.

Salgından, terörle mücadele ve ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, muhalefetle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar verebilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız. Her iftirayı, her çarpıtmayı yanıtlamanın yanı sıra kendi vizyonumuzu, icraatımızı anlatarak bunları bir yere getirmeliyiz. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda, sizlere çok önemli görevler düşüyor.