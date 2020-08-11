Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Bakan Ceyhun Bayramov’un, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşananlar hakkında son durum ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermesi bekleniyor.