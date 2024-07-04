Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Moğolistan, Belarus ve Katar liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki temasları kapsamında ilk olarak dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları değerlendirildi. REKLAM Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti. ÜÇLÜ TOPLANTI Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşmede bulundu. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın birçok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade ederek savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada, ortaya konacak iş birliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceği mesajını verdi. İKİLİ GÖRÜŞMELER Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de ikili görüşmelerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Moğolistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Daha sonra Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Astana'daki temasları kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı durdurmak için atılması gereken adımlar bulunduğunu, sağlam bir barış zemini inşa edilmesi halinde savaşın durdurulabileceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini, bu konuda her iki tarafla samimi temasların süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki son görüşmesini ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptı. Erdoğan, görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel düzeyde yayılma tehlikesinin son derece önemli olduğunu, buna karşı uluslararası toplumun etkin tedbirler alması gerektiğini kaydetti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.