Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı.

Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

AA'nın haberine göre; yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.