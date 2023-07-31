Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Esenyurt'taki olayla ilgili "idam" paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin, şüphelinin fotoğrafını paylaşıp, "Yaşasın idam" ifadesini kullandı.

İstanbul Esenyurt'ta, önceki akşam saat 23.23’te Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Tekel bayiinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, iş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu.

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Kurşun yağmurunun tutulduğu 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Olayın ardından saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi de aranıyor.

İDAM PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Twitter'dan "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın İDÂM..! Kısasta Hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz" ifadelerini kullandı.