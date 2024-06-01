Cumanın değişmeyen galibi: 'Kızılcık Şerbeti'

REKLAM advertisement1

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle zirvedeki yerini korudu.

'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 10.26 izlenme oranı, 31.04 izlenme payı, ABC1’de 10.23 izlenme oranı ve izlenme payı 28.22, Total grubunda ise 8.11 izlenme oranı, 22.62 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 8 saat süresince X’in TT listesinin zirvesinde yer aldı. Sezon finaline doğru geri sayıma başlayan dizide Nilay’ın, Ömer ve Görkem’in ilişkisini öğrenmesiyle yaşanacaklar Türkiye’nin gündemine oturdu.

REKLAM SEZON FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI NİLAY VE PEMBE, ÖMER İLE GÖRKEM’İ ÖĞRENDİ Yayınlanan bölümde neler oldu? Dizinin yayınlanan 65'inci bölümünde, Görkem’in, Nilay’a attığı iftira Ünallar’ın evinde büyük bir kaos yaşanmasına neden oldu. Nilay’a, Pembe ve Mustafa dışında kimse inanmazken Fatih ve Mustafa arasında yaşanan anlaşmazlıklar gerilimi arttırdı. Hamile olan Alev’in tansiyonu düşünce Abdullah onu hastaneye yetiştirdi. Bu sırada mutfakta elini kesen Pembe’yi de Nursema aynı hastaneye götürünce Pembe kapıda Abdullah’ın arabasını gördü. Tansiyonun yükseldiği sahnede bu durumu inkar eden Abdullah iş yemeğinde olduğunu söyledi. Bir klinikte Giray’ın yardımıyla staja başlayan Doğa’nın ilk hastası sürpriz yapan Giray oldu.Giray’ın sürprizi Doğa’ya, Fatih ile tanıştığı ilk günleri hatırlattı. Doğa annesi Kıvılcım’a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Ömer ve Kıvılcım, Doğa ile Giray’ın romantik doğum günü dansları bölüme damga vururken Nursema ve Rüzgar’ın yakınlaşmaya başlaması merak uyandırdı.

REKLAM Fatih’e bebek sahibi olmak istediğini söyleyen Görkem’in habersiz satın aldığı araba çiftin arasının açılmasına neden oldu. Çağrı’nın telefonunda gördüğü fotoğrafla Nilay, Görkem’e karşı eline büyük bir koz geçirdi. Görkem’in bebek isteği: İntikam almak isteyen Nilay, bölümün final sahnesinde Ömer ve Görkem’in yakınlaştığı gece eğlencesindeki fotoğrafını Pembe’ye gösterdi. Önümüzdeki hafta yayınlanacak büyük sezon finali bölümüyle ekrana ara verecek olan 'Kızılcık Şerbeti’nde yaşanacaklar şimdiden büyük heyecanla bekleniyor.

İşte çok şaşırtan o final sahnesi: SEZON FİNALİNİN İLK TANITIMI BOMBA ETKİSİ YARATTI Cuma günü yayınlanacak sezon final bölümüyle ekranlara ara verecek olan 'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan tanıtımı adeta bomba etkisi yarattı. Tanıtımda Nursema, Rüzgar’ın teklifini kabul ederken Abdullah Alev’e; boşanmak için Pembe’yle konuşacağına dair söz veriyor. Doğa, Kıvılcım ve Ömer’in, Ünallar’ın evine misafir olduğu sahnede Nilay’ın, Ömer ve Görkem’in ilişkisini açıklamasıyla konakta kıyamet kopuyor.

REKLAM 'Kızılcık Şerbeti’nin 66. Bölüm Tanıtımı: Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

'Kızılcık Şerbeti', sezon finaliyle cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!