İHA

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, hafta sonları nüfusunun 70 katını ağırlıyor.

İHA'nın haberine göre Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri, taş döşeli sokaklarıyla cumartesi ve pazar günleri 50 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kış ayında havayı güzel gören ziyaretçiler Türkiye’nin birçok şehrinden gezmek için Cumalıkızık’a geldi.

Cumalıkızık sokakları doldu taştı. Özellikle cin aralığından geçmek isteyen vatandaşlar yoğunluktan dolayı dakikalarca sıra bekledi.

Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı, 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor.

Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi ziyarete gelenler, adeta tarihte yolculuğa çıkıyor. Bu köye gelen misafirlerin güvenli ve huzurlu şekilde gezebilmesi için jandarma ekipleri aralıksız çalışıp köye gelen ziyaretçilere yardımcı oluyor.

Cumalıkızık’a ilk kez geldiklerini ifade eden ziyaretçiler, "Çok iyi korunmuş tarihi köy sokaklarında gezmek insanı tarihi yolculuğa çıkartıyor. Burada kahvaltı yapıp unutulmaz vakitler geçirdik" dedi.