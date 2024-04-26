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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati: 26 Nisan 2024 bugün Diyanet Cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Nisan bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati

        Cuma namazı saati, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere yurdumuzun dört bir tarafında araştırılıyor. İslam alemi, bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken eller semaya açılacak ve bugüne özel ibadetler edecek. Camilerde cemaat ile kılınacak Cuma namazı öncesi ise "Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 26 Nisan 2024 Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 08:05 Güncelleme: 26.04.2024 - 08:05
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        • 1

          Cuma namazı saati araştırması eda edilecek ibadet öncesi sıklaştı. Öğlen ezanı ile birlikte başlayan cuma namazının başlangıç saati her ilde farklılık gösteriyor. İl il Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 26 Nisan 2024 İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere Cuma namazı saati...

        • 2

          26 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          26 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.14'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          26 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          26 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 7

          NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

          Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

        • 8

          Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

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