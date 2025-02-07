Cuma mesajları ve sözleri... En faziletli günlerin başında gelen Cuma günü geldi çattı. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan cuma gününde Müslümanlar, öğle ezanı vaktinde Cuma namazı ibadeti için camilerde bir araya geliyor. Birbirlerinin cuma günlerini kutlayarak sevinçlerini paylaşmak isteyenler ise cuma kutlama mesajı araştırması yapıyor. Biz de haberturk.com olarak sevdiklerine göndermek isteyenler için anlamlı, kısa, ayetli, hadisli, en güzel, resimli Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve görsellerini bir araya getirdik. İşte birbirinden güzel, yeni, farklı Cuma mesajları ve sözleri…