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        Haberler Bilgi Gündem CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 ŞUBAT 2025: En güzel, anlamlı, dualı, yeni, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun görselleri

        Cuma mesajları ve sözleri 2025: En güzel, anlamlı, ayetli, hadisli, yeni ve resimli Cuma mesajları

        Cuma mesajları ve sözleri, cuma gününün gelmesiyle birlikte yeniden ilgi görmeye başladı. İslam alemi için önemi oldukça mühim olan bu mübarek günde Müslümanlar, cuma namazı için camilerin yolunu tutuyor. Sevdiklerine Cuma kutlama mesajı göndermek isteyenler ise anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Biz de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp ve SMS yoluyla gönderilebilecek birbirinden güzel Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte, uzun, kısa, hadisli, dualı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları, sözleri ve görselleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 08:41 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:17
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        • 1

          Cuma mesajları ve sözleri... En faziletli günlerin başında gelen Cuma günü geldi çattı. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan cuma gününde Müslümanlar, öğle ezanı vaktinde Cuma namazı ibadeti için camilerde bir araya geliyor. Birbirlerinin cuma günlerini kutlayarak sevinçlerini paylaşmak isteyenler ise cuma kutlama mesajı araştırması yapıyor. Biz de haberturk.com olarak sevdiklerine göndermek isteyenler için anlamlı, kısa, ayetli, hadisli, en güzel, resimli Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve görsellerini bir araya getirdik. İşte birbirinden güzel, yeni, farklı Cuma mesajları ve sözleri…

        • 2

          EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        • 3

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 4

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        • 5

          Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

        • 6

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 7

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        • 8

          Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        • 9

          Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        • 10

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 11

          Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        • 12

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 13

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!

        • 14

          Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar!

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