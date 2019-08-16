Cumanız mübarek olsun! Cumanız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Cuma günü, müslüman vatandaşların bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır." (Ey Oğul İlmihali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajlarını bir araya getirdik.