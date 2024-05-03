En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizin Cuma'sını kutlayın
"Toplamak, bir araya getirmek" anlamına gelen Cuma kelimesi anlamına uygun olarak her hafta cemaati camide bir araya getirir. Cuma'lar, İslam alemi için önemli ve hayırlı bir gün olarak kabul edilir. İbadet ederek geçirilen Cuma günlerinde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en iyi mesajları derledik. İşte, 3 Mayıs 2024 'Hayırlı Cumalar ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajları...
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Cuma günleri, İslam alemi için özel bir gün sayılır. Hz. Muhammed "Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de Cuma günü kopacaktır." hadisiyle Cuma gününün önemini vurgulamıştır. Bugünü sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, uzun, kısa, resimli 'Cuma'nız mübarek olsun' mesajları...
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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
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Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
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Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.
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Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.
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UZUN VE KISA CUMA MESAJLARI
Hayırlı Cumalar! Bugün, geçmişteki hataları affetme ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle.
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Cuma günü, birlikte ibadet etmek ve birbirimize destek olmak için mükemmel bir fırsattır. Rabbim sizi her zaman sevdiklerinizle mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar!
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Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun!
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Cuma, iç huzurunuzu yakalama ve manevi olarak yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim her zaman yolunuzu aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun!
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı cumalar olsun...
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Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
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Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim
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Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır, ama Cuma günü bu rahmeti daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
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Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
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Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
Hayırlı cumalar.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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