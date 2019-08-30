Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu haftada burada en farklı sözler ve resimler yerini aldı. Cuma günü neden bu kadar önemli? Cuma günü, Müslümanların bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilirken, işlenen günahlar da iki kat yazılıyor. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!

CUMA HADİS-İ

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: ” Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. ” (İmam-ı Gazali) İşte

CUMA MESAJLARI GÖNDERİN

Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları’nı bir araya getirdik. İşte En güzel cuma mesajları 2019.