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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cuma İş Çıkışı’nda Atiye sahnedeydi

        Cuma İş Çıkışı’nda Atiye sahnedeydi

        Hafta sonuna müzik eşliğinde başlangıç yapmak isteyenler, Cuma İş Çıkışı'nda Atiye ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:42
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        Cuma İş Çıkışı'nda Atiye sahnedeydi
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        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde düzenlenen Cuma İş Çıkışı açık hava konserinde Atiye, İş Sanat dinleyicileri için yerli ve yabancı şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı seslendirdi.

        Repertuvarında “Abra Kadabra”, “Güzelim”, “Aşkistan”, “Dalgana Bak” ve “Zor” gibi kendi sevilen şarkılarının yanı sıra “Şımarık”, “Doktor”, “Aya Benzer” gibi popüler parçalara da yer veren Atiye, yaklaşık iki saatlik konserde şarkılarını İş Sanat dinleyicileriyle birlikte söyledi.

        BARABAR 4 EKİM'DE CUMA İŞ ÇIKIŞI'NDA

        Cuma İş Çıkışı konserlerinin 4 Ekim’deki konuğu, sevilen türküleri kendilerine özgü yorumlarla seslendiren Barabar olacak.

        11 Ekim’de ise Melek Mosso, Kibele Çeşmesi Heykeli önünde İş Sanat dinleyicileriyle buluşacak.

        18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler, 19.00’da konserler ile devam edecek.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için www.biletix.com’dan rezervasyon yapılması gerekmektedir.

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        #İş Sanat
        #Cuma İş Çıkışı
        #atiye
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