'Cuma İş Çıkışı' Melike Şahin şarkıları

İş Sanat’ın ücretsiz düzenlediği ve haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde önceki akşam Melike Şahin sahne aldı. Açık havada gerçekleştirilen konserde sanatçı, Tutuşmuş Beraber, Nasır, Hepsi Geçti, Kara Orman gibi sevilen şarkılarını, iş çıkışında bir araya gelen izleyiciler için söyledi.

Cuma İş Çıkışı konserleri, 1 Temmuz’da İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde Türkçe pop müziğin sevilen sesi Göksel ile sezonu kapatacak. Saat 18.00’de DJ performansı ile başlayacak etkinlik 18.30’da konserle devam edecek.