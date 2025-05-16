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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Mayıs’ta başlıyor

        Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Mayıs’ta başlıyor

        İş Sanat'ın İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği 'Cuma İş Çıkışı' konserleri 23 Mayıs'ta başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 00:21 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:21
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        Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Mayıs'ta başlıyor
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        Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserleri başlıyor. Yoğun ilgi gören konserlerde seyircileri sürpriz isimler bekliyor. Yaza birlikte merhaba diyeceğimiz Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Mayıs, 30 Mayıs, 13 Haziran ve 20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler 19.00’da konserlerle sürecek.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen konserler için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekiyor. Haftanın yorgunluğunu müzikle atacağınız konser programını öğrenmek için İş Sanat’ın internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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        #İş Sanat
        #Cuma İş Çıkışı
        #konser
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