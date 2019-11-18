Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor.

Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 9. bölümüyle ekrana gelecek. Annesini almak için Koçovalılara misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak. Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek.

Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak.

Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 9. bölüm tanıtımları: