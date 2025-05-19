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        Haberler Yaşam Çukurbağ Rölyefleri, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

        Çukurbağ Rölyefleri, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

        Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:27
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        Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergileniyor
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        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün koordinasyonu ve İzmit Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan sergide, arkeoloji dünyasında ses getiren Çukurbağ Rölyefleri yer alıyor.

        Müzede ilk kez ziyarete açılan rölyefler (kabartma), dönemin sanat anlayışına, yaşam biçimine ve toplumsal yapısına ışık tutarak, ziyaretçileri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen, 102. Yılda 102 Süreli Sergi Projesi kapsamında 18 Mayıs Müzeler Günü'nde açılan sergiye, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük, müze personeli ve davetliler katıldı.

        Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

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        #Çukurbağ Rölyefleri
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