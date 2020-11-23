Yıldırım Şimşek 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk kez 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisinde oynadı. 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Kazım karakteri ile tanınmaktadır.

YILDIRIM ŞİMŞEK'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Deniz Yıldızı, Çukur, Kırmızı Oda, Umuda Kelepçe Vurulmaz.