Kansersiz Yaşam Derneği’nin her yıl düzenlediği geleneksel Alışveriş Şenliği bu sene 31 Ekim Perşembe günü bir otelde gerçekleşti.

Ünlü markaların stantlarının yer aldığı, geliri Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanan özel güne iş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi.

Alışveriş Şenliğine; Bestemsu Özdemir, Aslıhan Doğan Turan, Gizem Hatipoğlu, Sinan Güleryüz, Özge Özder, Ertem-Gülşen Şener, Arzu Nizipoğlu, Rabia Kurşun, Aslım Pehlivanlar, Alev Aktürk, Ayşegül Kayabay, Mustafa-Selin Ceceli, Bilge Kuru, Çisil Su, Eda Erdoğan, Eda Süngü, Özge Peker, Elçin Dağlaroğlu, Elif Girgin, Esra İnceefe, Ayşe Burcu Kaya, Funda Yılmaz, Özlem Eraslan, Hande Sezer Pekcan, Melis Özer, Narin Akçelik, Nergis Pekuysal, Hülya Eltemur, Begüm Özer, Öznur Yakın, Selma Ongun, Ayşegül Kayabay, Tuba Develi, Zeynep Toker, Burcu Erçil, Ahmet Çoban, Doğuş Çabakcor, Elif Eren, Gülseren Eren, Hande Acar, Beril Çatay, Tanju Babacan gibi isimler katıldı.

ÇUKUR OYUNCULARI ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Show TV’nin Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin sevilen oyunları Çağrı Atakan ve Ahmet Melih Yılmaz da şenliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Oyuncular, kanser hastası çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak moral desteği verdi. Çukur oyuncularının yanı sıra Tekvando Milli Takım oyuncuları da çocuklara destek vermek için Alışveriş Şenliği’ne katıldı.