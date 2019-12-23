23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çukur 3. sezon 14. bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Son iki sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Çukur, tüm hızıyla devam ediyor. Cumali yaşam savaşı verirken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. İşte Çukur yeni bölümü ve detaylar...
ÇUKUR 81. YENİ BÖLÜM (SHOW TV İZLE)
Çukur dizisinin yeni bölümü 23 Aralık Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'den itibaren SHOW TV ekranlarında izleniyor. Çukur'un şu an yayınlanan bölümünü aşağıdaki canlı yayın linki yoluyla izleyebilirsiniz.
SHOW TV CANLI YAYININDA ÇUKUR'U İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak.
Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.
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