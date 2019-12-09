Çukur yeni bölümü SHOW TV'de canlı yayınlanıyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizisi olan Çukur 3. sezon 12. bölümünde Yamaç ve Vartolu yüzleşecek, Kemal ise vurulacak. Tüm merak edilen sorular bu akşam yanıt bulacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Çukur yeni bölüm saat 20:00'da SHOW TV ekranlarından canlı yayınlanmaya başlıyor. Show TV Çukur canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

ÇUKUR CANLI İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur’un 3. sezonun 12. bölümünde Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.