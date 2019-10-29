Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Karaca ve Azer’in karşı karşıya gelerek izleyicileri şaşırttığı sahnede Azer, Karaca’dan kaybolan mallarla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Hiçbir şey söylemeyeceğini dile getiren Karaca’nın Azer’e kafa tuttuğu anlar ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 6. bölümünde Azer’in teke tek hesaplaşma isteğini kabul eden Yamaç, buluşma yerinde Azer’i beklemeye başladı. Yamaç’ın karşına çıkmaya hazırlanan Azer’in, etrafını saran arabalarla birlikte ortadan kaybolmasıyla Yamaç neye uğradığını şaşırdı. Cumali’nin yerini öğrenmek isteyen cezaevi müdürünün sıkıştırdığı Selim, müdürün zaafını yakalayarak Yamaç’tan yardım istedi. Müdürü tuzağa düşüren Koçovalıların oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Murtaza’dan yardım isteyen Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Koçovalıları mahkemeye gittikleri zaman vurmayı planladı. Mahkeme günü geldiğinde aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali, saldırıyı fark ettikleri sırada bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına Akın koştu. Koçovalı kadınlar, beraat eden Koçovalıların geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu’nun yaptığı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltti. Vartolu beraat etmesine rağmen, babasının intikamı için hapishanede kalmaya devam etti. Karşı atağa geçen Koçovalılar hastanedeki Kenan’ı kaçırıp, Dağhan’ın da evini yıkınca iş Murteza’ya kaldı. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından Çukur’dan kovuldu. Azer’in, mallarını ve paralarını aldığını düşünen adamlar tarafından kaçırıldığı görülürken Yamaç, Vartolu’nun hapishanede babasının katilini bulmak için kaldığını öğrendi. Yamaç’ın Vartolu’yla yaptığı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirdi.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.