29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Karaca ve Azer’in karşı karşıya gelerek izleyicileri şaşırttığı sahnede Azer, Karaca’dan kaybolan mallarla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Hiçbir şey söylemeyeceğini dile getiren Karaca’nın Azer’e kafa tuttuğu anlar ise dikkat çekiyor.
ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 6. bölümünde Azer’in teke tek hesaplaşma isteğini kabul eden Yamaç, buluşma yerinde Azer’i beklemeye başladı. Yamaç’ın karşına çıkmaya hazırlanan Azer’in, etrafını saran arabalarla birlikte ortadan kaybolmasıyla Yamaç neye uğradığını şaşırdı. Cumali’nin yerini öğrenmek isteyen cezaevi müdürünün sıkıştırdığı Selim, müdürün zaafını yakalayarak Yamaç’tan yardım istedi. Müdürü tuzağa düşüren Koçovalıların oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Murtaza’dan yardım isteyen Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Koçovalıları mahkemeye gittikleri zaman vurmayı planladı. Mahkeme günü geldiğinde aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali, saldırıyı fark ettikleri sırada bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına Akın koştu. Koçovalı kadınlar, beraat eden Koçovalıların geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu’nun yaptığı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltti. Vartolu beraat etmesine rağmen, babasının intikamı için hapishanede kalmaya devam etti. Karşı atağa geçen Koçovalılar hastanedeki Kenan’ı kaçırıp, Dağhan’ın da evini yıkınca iş Murteza’ya kaldı. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından Çukur’dan kovuldu. Azer’in, mallarını ve paralarını aldığını düşünen adamlar tarafından kaçırıldığı görülürken Yamaç, Vartolu’nun hapishanede babasının katilini bulmak için kaldığını öğrendi. Yamaç’ın Vartolu’yla yaptığı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirdi.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!